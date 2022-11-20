Для петербуржцев запустили анонимный опрос о необходимости зарядок в вагонах метро

В вагонах метро Санкт-Петербурга нет зарядок для мобильных устройств, данный факт обусловлен тем, что вагоны достаточно старые, однако, совсем недавно в метро запустили новый поезд «Балтиец», но в нем тоже отсутствуют зарядные станции. Правительство Петербурга решило выяснить, есть ли необходимость в такой функции в метро.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запустил опрос в своем Telegram канале и в группе во «ВКонтакте». Как сообщает губернатор в своих социальных сетях, при тестировании нового поезда «Балтиец», он обратил внимание, что вагоны не оснащены зарядками для телефонов, хотя в надземном транспорте такая функция имеется. Правительство города, решило узнать нужна ли жителям такая функция в поземном транспорте. Губернатор пообещал учесть мнение жителей города и в случае необходимости поставить перед производителем новую задачу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на красной ветке метрополитена был запущен первый современный поезд «Балтиец».