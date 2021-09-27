Один из старейших трамвайных парков Петербурга празднует день рождения

В пресс-службе «Горэлектротранса» в пятницу, 24 сентября, сообщили, что трамвайный парк №5 отмечает свой день рождения. Парк является одним из старейших в Северной столице. Он известен также по историческому названию «Ланской».

Перевозка пассажиров на трамваях этого парка осуществляется на семи маршрутах города в наиболее загруженной северо-восточной части города. Согласно данным, каждый день на маршрут выходит до ста пассажирских вагонов.

Кроме того, известно, что депо парка оборудовано как проведения ремонта, так и осмотра подвижного состава. Кроме того «Ланской» является одним из самых больших по объему пассажироперевозок, а также является одним из крупнейших подразделений «Горэлектротранса».