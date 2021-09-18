На налоги «Газпрома» в Петербурге построят разводной мост в створе Большого Смоленского проспекта

В пятницу, 17 сентября, состоялась встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и президента России Владимира Путина в формате видеоконференции. Во время беседы глава Северной столицы сообщил, что на налоги от ПАО «Газпром» будет построен разводной мост в створе Большого Смоленского проспекта.

«Использование средств «Газпрома» в бюджете позволит нам направить средства на строительство нового разводного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай», — заявил градоначальник.

Также Беглов отметил, что новая переправа будет построена на девятикилометровом участке Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Новой переправой смогут воспользоваться жители Невского и Красногвардейского районов, где проживает свыше 830 тысячи петербуржцев.

«Проектирование планируем начать уже в этом году», — сообщил глава города на Неве.

Кроме того, губернатор Петербурга рассказал о протяженности нового моста. Его длина составит 1570 метров. Он будет совмещать транспортные развязки с проспектом Обуховской стороны, Октябрьской набережной, а также на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай.