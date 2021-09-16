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Поляков подписал приказ о создании трехсторонней рабочей группы

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© Фото: baltphoto.ru

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Новая отрасль Комтранса будет регулировать социально-трудовые отношения на всех предприятиях, подведомственных комитету.

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков подписал приказ о создании трехсторонней рабочей группы по регулированию социально-трудовых отношений на всех предприятиях, подведомственные Комтрансу. В новую отрасль ведомства будут входить представители Комитета по тарифам и Комитета по труду и занятости населения Северной столицы.

Участники нового органа будут заниматься исследованием условий труда, а также соблюдением социальных норм и льгот в соответствии с трудовым законодательством и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, которые содержат нормы трудового права.

Кроме того, Поляков отметил, что предметная работа трехсторонней рабочей группы позволит простимулировать рост реальных доходов, а также улучшить условия труда работников транспортной сферы.

Стоит отметить, что труд водителей автомобильного транспорта, а также автобусов, характеризуется воздействием комплекса неблагоприятных для здоровья факторов — нервно-эмоциональное и физическое напряжение, шум, вибрация, микроклиматические параметры, загазованность и запыленность воздушной среды и многое другое.

Также напомним, что в этом году городской Комитет по транспорту отмечает свое 30-летие. 13 сентября 1991 года мэр Санкт‑Петербурга Анатолий Собчак подписал постановление о создании Комитета по транспорту и связи. В 2021-ом году Комитет значительно расширил свои полномочия. В рядах подведомств появились «Дирекция по организации дорожного движения Санкт‑Петербурга», «Центр транспортного планирования Санкт‑Петербурга» и «Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга». Это позволило быстрее и эффективнее решать задачи по обеспечению приоритета общественного транспорта на улицах города.

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