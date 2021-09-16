Комтранс проверил строительство автостоянки у ж/д станции «Царское село»

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что сотрудники ведомства, в среду, 15 сентября, проверили ход строительства стоянки около железнодорожной станции «Царское село».

Инспекторы выяснили, что на данный момент уже выполнены работы по утилизации грунта и укладке песчаного основания. В начале октября 2021 года планируется сделать укладку асфальтобетонного покрытия. Далее работники будут проводить монтаж автоматизированного парковочного оборудования.

Предполагается, что будущая автостоянка будет рассчитана на 85 машиномест, 8 из которых будут рассчитаны на маломобильные группы населения. Ввод перехватывающей парковки около ж/д станции в эксплуатацию планируется в ноябре 2021 года.