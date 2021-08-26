Комтранс выбрал перевозчиков по автобусным маршрутам с 2022 по 2028 годы

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что в ведомстве уже определили перевозчиков, которые будут работать на всех автобусных маршрутах с 2022 года.

В комитете уже подвели итоги закупок на обслуживание 347 автобусных маршрутов с 2022 по 2028 года. Также стоит отметить, что по десяти закупкам «Организатор перевозок» уже заключил контракты с транспортными компаниями.

Таким образом, согласно результатам закупок, обслуживать маршруты будут 4 частных перевозчика. Ими стали «Вест-Сервис» — 167 направлений, «Третий парк» — 113, «Домтрансавто» – 56, «Такси» – 11. Кроме того, «Пассажиравтотранс» продолжит обслуживать 110 маршрутов.