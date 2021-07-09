В Петербурге станут чаще поливать дороги из-за аномальной жары

В пресс-службе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга сообщили, что ведомство дало распоряжение об усилении интенсивности полива улиц из специальной техники.

«Орошение улиц проводилось и до этого, однако для большего охлаждения дорожных покрытий и освежения воздуха в городе, частоту и интенсивность полива улиц было решено увеличить», — отметили в комитете.

Также в ведомстве добавили, что дорожные предприятия будут использовать вертикальный полив. Данная технология применяется на широких проспектах и позволяет обрабатывать большую площадь улицы.

Кроме того, отметим, что полив улиц производится в жаркие дни, когда температура воздуха составляет +25 градусов и выше. Интервал полива дорог достигает не более 6 часов. Данная процедура направлена на предотвращение повреждения и размягчения асфальта, а также снижения количества пыли в воздухе.