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На Кузнецовской набережной ограничили движение автотранспорта

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© Фото: pixabay.com

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ГАТИ предупреждает водителей Петербурга об ограничении движения. Со 2 по 5 марта будут действовать ограничения на Кузнецовской улице. На участке от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта продет прокладка инженерных сетей.

5 марта ночью закроют движение по нечетной стороне Пулковского шоссе от 5-го Предпортового проезда до АЗС. Движение перекроют лишь на 20 минут.

Также до 14 октября осложнен будет проезд по Киевской улице от Заозёрной улицы до Московского проспекта. Там строят пешеходную галерею.

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