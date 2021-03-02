На Кузнецовской набережной ограничили движение автотранспорта

ГАТИ предупреждает водителей Петербурга об ограничении движения. Со 2 по 5 марта будут действовать ограничения на Кузнецовской улице. На участке от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта продет прокладка инженерных сетей.

5 марта ночью закроют движение по нечетной стороне Пулковского шоссе от 5-го Предпортового проезда до АЗС. Движение перекроют лишь на 20 минут.

Также до 14 октября осложнен будет проезд по Киевской улице от Заозёрной улицы до Московского проспекта. Там строят пешеходную галерею.