У петербуржцев возникли проблемы с оформлением ОСАГО и прохождением ТО

Петербуржцы уже сутки не могут купить или продлить полиса ОСАГО. Это связано с обновлением Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО), пишет "ПД".

По той же причине водители не могут пройти техосмотр, ведь его результаты привязаны к той же базе.

В одном из страховых центров Северной столицы подтвердили наличие проблемы.

Впрочем, она коснулась и водителей в других городах и населенных пунктах РФ.

Телеканал "Санкт-Петербург" уточняет, что новая система должна была заработать с 1 марта, однако сразу ее запустить не удалось - нужна техническая отладка.

Ранее сообщалось, что ЕАИСТО будет работать в круглосуточном режиме, а все сведения о техосмотре будут храниться в электронном виде.

Отметим, что аккуратные водители за несколько лет могут накопить скидку на покупку ОСАГО в размере 50%. Для этого нужна безаварийная езда, а также снижение коэффициента бонус-малус (КМБ), использующегося для расчета стоимости «автогражданки».