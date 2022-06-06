«Пушкинский трамвай» прокатился по Петербургу

6 июня отмечается День русского языка. В честь праздника на улицы Петербурга вышел «Пушкинский трамвай».

Как сообщили в пресс-службе Горэлектротранса, трамвай украшен портретом Александра Сергеевича Пушкина. Также на нем появились строки из поэмы «Медный всадник».

Тематический трамвай будет ходить по маршруту №3 в центре Петербурга. Доехать на нём можно от площади Репина по Садовой улице к Троицкому мосту далее по Петроградской стороне к Сампсониевскому мосту и площади Ленина.

Создание особого «Пушикинского» трамвая в «Горэлектротрансе» объяснили тем, что этот вид транспорта стал основоположником городской транспортной системы, как Пушкин является основоположником современного русского литературного языка.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в связанных с жизнью и творчеством поэта музеях к празднику подготовили специальную программу.