Петербургские музеи подготовили программу к Пушкинскому дню

В понедельник, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день. Примут участие в праздновании и петербургские музеи.

В следующие выходные, 12 и 13 июня, в Петербурге пройдет музыкальный фестиваль «Стереолето». Как пишет Neva.Today, среди участников будет и певица Манижа.

Всероссийский музей А. С. Пушкина подготовил к 223-летию поэта масштабную программу. К памятнику в Лицейском саду в полдень возложили цветы. Также состоялось торжественное открытие памятника во дворе дома на набережной реки Мойки, 12.

Связанные с жизнью и творчеством поэта музеи принимают посетителей по случаю праздника по бесплатным билетам. В петербургском Доме национальностей пройдет чтение стихов Александра Пушкина. Подготовили для петербуржцев также тематические экскурсии и литературные встречи.