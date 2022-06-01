В комитете по транспорту рассказали о границах зоны платной парковки в Петербурге к 1 сентября

Новое расширение зоны платной парковки в Петербурге запланировано на 1 июля. Как уточнили в городском комитете по транспорту, округа «Смольнинское», «Лиговка‑Ямская», «Литейный» и «Владимирский» Центрального района Петербурга войдут в зону платной парковки к 1 сентября.

Проживающие в этих округах автовладельцы имеют право на получение льготного парковочного разрешения. Его обладатели смогут парковать автомобиль в границах своего округа за 1800 рублей в год.

Выданные ранее парковочные разрешения будут действовать без изменений и до конца указанного в них срока. Получить новые можно будет через портал Госуслуг или в МФЦ.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 1 июня в Северной столице начинают оформлять парковочные разрешения для новых зоны платной парковки.