Парковочные разрешения для будущей зоны платной парковки в Петербурге начнут оформлять с 1 июня

В Петербурге с 1 июня начинается прием документов на оформление парковочных разрешений для тех, кто проживает на попадающих в зону платной парковки после её расширения улицах. В пресс-службе комитета по транспорту уточнили, что правом на парковочное разрешение обладают собственники квартир в границах зоны платной парковки из расчета не не более двух на одну единицу жилплощади. Жителям коммунальных квартир оформят по одному разрешению на каждого получателя квитанции ЖКУ.

Новая зона платной парковки в Петербурге начнет функционировать 1 июля. В неё войдет 265 улиц.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что платная парковка во второй летний месяц появится на территории 4 муниципалитетов.