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Транспортный фестиваль ограничит движение транспорта в центре Петербурга

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В Петербурге пройдет Международный транспортный фестиваль SpbTransportFest. Первые ограничения для транспорта в центре Петербурга в связи с его проведением начнут действовать уже 14 мая.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту запрет на остановку на Инженерной улице от Садовой улицы до площади Белинского, на Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади, на Манежной площади, на Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади будет действовать с 00:00 14 мая до 23:59 16 мая.

Остановка также будет запрещена на Замковой улице, на участке Караванной улицы от площади Белинского до Итальянской улицы, на участке Итальянской улицы от Садовой улицы до Манежной площади, а также на площади Белинского в период с 00:00 17 мая до 23:59 20 мая.

На Морской набережной от Мичманской улицы до Прибалтийской площади, площади Беллинсгаузена и Прибалтийской площади запретят останавливаться с 00:00 18 мая до 23:59 20 мая, а в период с 00:00 до 23:00 21 мая остановка также будет запрещена на участке Итальянской улицы от Садовой улицы до Манежной площади.

Проезд по по Инженерной улице от Садовой улицы до площади Белинского, по Кленовой улице, Манежной площади, Итальянской улице от Садовой улице до Манежной площади будет недоступен для транспорта с 00:00 17 мая до 23:59 21 мая. Проехать по Морской набережной от Мичманской улицы до Прибалтийской площади, а также по площади Беллинсгаузена не получится с 00:00 до 17:00 21 мая.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в майские праздники общественный транспорт Петербурга работал без сбоев.

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