В майские праздники общественный транспорт Петербурга работал без сбоев

Без сбоев работал с 7 по 10 мая, в майские праздники, общственный транспорт Петербурга. Губернатор города Александр Беглов поблагодарил городские службы за работу.

По его словам, в праздники особенно важно было обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, чтобы у горожан была возможность посетить праздничные мероприятия. Например, шествие "Бессмертного полка", концерт на Дворцовой и салют. Напомним, что впервые за два года массовые мероприятия 9 мая проходили в очном формате.

Как сообщает пресс-служба Смольного, все ограничения движения транспорта и объездные маршруты были заранее спланированы. СМИ сообщали о них петербуржцам.

Во время праздников по городу курсируют 1 327 автобусов "Пассажиравтотранса", около 800 социальных автобусов.