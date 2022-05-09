Подстанцию у КАД украсили праздничным граффити ко Дню Победы

Новое граффити появилась в Петербурге. Объект нарисовали на трансформаторной подстанции возле Кольцевой автодороги. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», подстанция находится на 85-м километре со стороны внутреннего кольца.

Темой нового граффиити стал День Победы. Рисунок создан по мотивам фотографий времен Великой Отечественной Войны.

Уточняется, что украшение подстанций в Петербурге уже фактически стало традицией. Впервые граффити ко Дню Победы появились на зданиях подстанция к 75-летию Победы. Тогда они располагались сразу на двух участках КАД. Спустя год оформили еще два объекта. Сейчас общее количество оформленных к празднику подстанций достигло пяти.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге поезда дали «Гудок Победы» в полдень 9 мая.