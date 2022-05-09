«Гудок Победы» прозвучит на петербургских вокзалах в полдень

В полдень 9 мая петербургские вокзалы присоединятся к акции «Гудок Победы». Услышать сигнал смогут пассажиры на вокзалах и в поездах.

Как сообщили в РЖД, мероприятие пройдет по всей России. Сигнал смогут услышать все пассажиры электричек и поездов дальнего следования. Слышно его будет также на каждой железнодорожной станции.

В компании отметили, что к акции присоединяться машинисты паровозов, которые в этот день ведут в разных регионах России «Эшелоны Победы».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал об исторической акции «Путь Победы». С Финляндского вокзала на станцию Ладожское озеро отправился старинный локомотив.