С Финляндского вокзала в "Путь Победы" отправился исторический поезд

Старинный локомотив прибыл на пятый путь Финляндского вокзала. Этот состав соединял блокадный Ленинград с остальной страной. Сегодня локомотив является частью реконструкции, а перрон на время превратился в зрительный зал.
Необычная акция "Путь Победы" свяжет Финландский вокзал и станцию Ладожское озеро. Губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель городского парламента Александр Бельский и руководство Октябрьской железной дороги открыли торжественную церемонию.
Градоначальник рассказал, что победа досталась городу нелегко - лишениями, страданиями, трудовым подвигом тружеников тыла и ратным подвигом наших воинов.
"Путь Победы" будет длиться примерно полтора часа.