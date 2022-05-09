Станция «Адмиралтейская» снова работает на вход

В Петербурге снова открыта на вход станция метро «Адмиралтейская». Станцию Фрунзенско-Приморской линии закрывали на вход в 8:30. На выход она по-прежнему функционировала без ограничений.

На станцию снова начали впускать пассажиров в 11:15. Сейчас «Адмиралтейская» вернулась к обычному режиму работы.

Ранее «Санкт-петербург.ру» сообщал, что днем будут введены ограничения на станции метро «Маяковская». Она закроется в 14:20 как на вход, так и на выход. Пересадка со станции площадь Восстания в период закрытия «Маяковской» также осуществляться не будет.