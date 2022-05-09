Станцию «Маяковская» закроют в 14:30

В День победы, 9 мая, станция петербургского метрополитена «Маяковская» будет закрыта на вход и выход на один час : с 14:30 до 15:30. Как пояснили в комитете по транспорту, в этот период пересадка между линиями работать не будет. Поезда будут проезжать станцию без остановки, не осуществляя посадку и высадку пассажиров.

Изменения также будут внсеены в режим работы шести других станций метрополитена, расположенных в центре Петербурга. Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что это оба вестибюля станции «Площадь Александра Невского», первый вестибюль станции «Площадь Восстания», два вестибюля станции «Невский проспект», а также станция «Адмиралтейская».