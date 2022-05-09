Первый вестибюль станции «Невский проспект» закрыт

В День Победы, 9 мая, в связи с проведением праздничных мероприятий на Невском проспекте закрыли для пассажиров вестибюль 1 станции метро «Невский проспект». Он перестал работать не только на вход, но и на выход в 7:00. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, станция закрыта до особого распоряжения.

Второй вестибюль станции «Невские проспект» с выходом на канал Грибоедова в этот день будет работать только на выход. В таком режиме станция будет функционировать с 8:30 до 22:00.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что изменения в работе также коснутся станции петербургского метрополитена «Маяковская». Днем вестибюль закроют на час, а также перестанет работать пересадка со станции «Площадь Восстания».