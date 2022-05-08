Общественный транспорт пустят по временным маршрутам в Петербурге 9 мая

В День Победы из-за введенных в центре города ограничений наземный общественны транспорт пустят по временным маршрутам в объезд перекрытых улиц. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

Движение по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцового проезда будет полностью закрыто. Не будет также ходить транспорт по Дворцовому проезду, Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до Кузнечного переулка и по площади Восстания.

По измененным маршрутам транспорт будет ходить с 6:00 до 18:00 9 мая.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в расположенные в центре города станции метро также изменят режим работы 9 мая. Частиь из них будет работать только на выход пассажиров.