Несколько станций петербургского метро изменят режим работы 9 мая

Празднование 9 Мая внесет свои коррективы в работу станций петербургского метрополитена, расположенных вдоль Неского проспекта. В пресс-службе комитета по транспорту уточнили, что «Адмиралтейская» с 8.30 до 11.30 и с 19.00 до 21.00 будет открыта только на выход. В аналогичном режиме будут работать «Площадь Александра Невского 1» и «Площадь Александра Невского 2» 14.00 до 15.30.

Первый вестибюль станции «Площадь Восстания» закроют на вход с 14.30 до 15.30. Второй вестибюль в это же время не будет работать ни на вход, ни на выход. Также на это время закроют на вход и выход станцию «Маяковская».

Первый вестибюль станции «Невский проспект» закроют с 8.30 до 22.00 и на вход, и на выход. Второй вестибюль в этот период будет работать только на выход.

Станция «Гостиный двор» будет работать в оба направления, однако регулировать вход и выход будут по фактическому пассажиропотоку.

С 20.20. до 21.00 закроют на вход станцию «Горьковская».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что репетиция Парада Победы 5 мая затруднит движение в центре города.