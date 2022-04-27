Автобус №267 будет ходить до финляндского вокзала по просьбе петербуржцев

Трасса автобусного маршрута №267 продлевается до финляндского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Новый маршрут начал работу 1 апреля и позволяет добраться из Приморского района до станций метро синей и красной веток. Горожане обратились в администрацию с просьбой продлить трассу маршрута до Финляндского вокзала и просьба пассажиров была выполнена.

Новый маршрут обслуживают 15 низкопольных автобусов большого размера. В них пассажиры могут оплатить проезд банковской картой разовым билетом на основе QR-кода или любым видом льготных проездных билетов, включая школьные и студенческие.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что проезд в пригородных автобусах стане бесплатным на полгода для льготников.