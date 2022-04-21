В Петербурге на полгода сделают бесплатным проезд в пригородных автобусах

В Петербурге сделают бесплатным проезд для льготных категорий горожан в пригородных автобусах. Действовать это будет только с 27 апреля по 31 октября этого года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Бесплатно в пригородных автобусах смогут пенсионеры, инвалиды, ветераны труда и другие льготные категории горожан. Для этого необходимо оформить соответствующие проездные документы.

В администрации города заявили, что такое решение приняли ради заботы о петербуржцах, которые относятся к группе риска из-за коронавируса. Также в Смольном считают, что такая мера позволит льготникам не стоять в очередях за билетами.

Оформить бесплатный пригородный автобусный билет надо будет тем, кто не пользуется именным льготным электронным билетом. Тем, у кого уже есть именной проездной, не нужно оформлять дополнительный бесплатный проездной.