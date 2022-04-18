Следовавший в Петербург «Сапсан» на час задержался под Тверью

Поезд «Сапсан», следовавший по маршруту Москва-Петербург, задержался в пути на час. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Поезд остановился на участке Редкино-Тверь 18 апреля в 14:50. Уточняется, что состав №770 «Сапсан» был задержан по техническим причинам. Отмечается, что специалисты сделали все возможное, чтобы в дальнейшем свести к минимуму отставание поезда от графика. Итоговое время пребывания поезда в пути не уточняется.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что высокоскоростные поезда «Сапсан» маршрута Петербург-Нижний Новгород перестанут ходить с 30 июня. На Курском вокзале Москвы начнутся ремонтные работы.