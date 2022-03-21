«Сапсаны» из Петербурга в Нижний Новгород временно прекратят ходить 30 июня

С 30 июня временно приостановят движение высокоскоростных поездов «Сапсан» между Петербургом и Нижним Новгородом. Как пояснили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД), отмена вызвана ожидающимися строительными работами на Курском вокзале Москвы.

В пресс-службе пояснили, что ходить не будут поезда «Сапсан» №759/760 сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород и №775/776 сообщением Нижний Новгород — Санкт-Петербург». Пассажиров попросили внимательнее планировать свои поездки и напомнили, что билеты можно купить на официальном сайте и в приложении РЖД, а также в кассах.