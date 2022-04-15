Четыре автомобиля столкнулись на пересечении Крюкова Канала и Садовой улицы

Утром пятницы, 15 апреля, на пересечении Крюкова Канала и Садовой улицы произошло массовое ДТП. Фотографии очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Повреждения получили сразу четыре автомобиля: «Ягуар», «Хендай», «Мерседес» и «Лада Гранта». Однако из машин вылетела на тротуар. Прохожие от этого полета не пострадали.

Очевидцы не сообщают и о пострадавших среди водителей или пассажиров автомобилей. Однако на место прибыли спасатели и медики. На одной из фотографий видно мужчину с забинтованной головой. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в центре Петербурга уменьшилось число ДТП из-за появления зоны платной парковки.