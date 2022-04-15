Поезда в Монголию снова будут ходить с 29 апреля

В компании «Российские железные дороги» сообщили о готовящемся возобновлении железнодорожного сообщения в Монголию. С 29 апреля поезда начнут курсировать по маршруту Иркутск-Улан-Батор.

В пресс-службе РЖД уточнили, что поезда будут ходить дважды в неделю, отправляясь из Иркутска по вторникам и пятницам, а из Улан-Батора по субботам и воскресеньям. Следующим на поезде из Монголии в Россию иностранным гражданам потребуется предъявить отрицательный результата ПЦР-теста на коронавирус.

Железнодорожное сообщение между Россией и Монголией было приостановлено 10 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в апреле между Москвой и Петербургом были назначены дополнительные поезда.