Между Москвой и Петербургом в марте-апреле станет больше поездов

В конце марта и начале апреля будет увеличено количество поездов между Москвой и Петербургом. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, назначены дополнительные составы.

Из Петербурга в Москву дополнительные поезда запланированы на 27 и 28 марта, а также на 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 25 апреля. Изменения в расписании уже опубликованы на сайте ОЖД.