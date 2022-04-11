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Технические проблемы задержали «Ласточку» Петрозаводск-Петербург на 4 часа

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© Фото: Baltphoto

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На перегон, где встал скоростной электропоезд «Ласточка», был направлен резервный состав.

Скоростной электропоезд «Ласточка», который отправился из Петрозаводска в Петербург в 18:00 воскресенья, прибыл на Ладожский вокзал с большим опозданием. В пресс-службе ОЖД сообщили, что причиной стал технический сбой.

Состав остановился на перегоне Ладва – Токари спустя час после отправления. ОЖД направила на перегон резервный электропоезд, чтобы пересадить туда пассажиров.

По расписанию «Ласточка» должна была прибыть на Ладожский вокзал в 23:05. Однако задержка в итоге составила четыре часа.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржцы и туристы смогут отправиться на экскурсии по пригородам Петербурга на электричках.

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