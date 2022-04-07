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В таксопарках говорят о скором возвращении «бомбил»

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© Фото: Baltphoto

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Возникший в отрасли кризис скажется на безопасности поездок.

В российских таксопарках говорят о вероятном сокращении количества машин и самих сервисов такси. Это станет следствием проблем, возникших в новых экономических условиях.

Участники рынка говорят о возросших платежах по лизинговым договорам и стоимости новых транспортных средств, увеличившейся стоимости ОСАГО и падении спроса на услуги такси. В такой ситуации многие владельцы небольших автопарков пытаются продать транспортные средства. Эксперты отмечают, что в сложившейся ситуации такси скоро перестанет быть безопасным способом передвижения. На рынок могут вернутся «бомбилы» — частные перевозчики, ведущие свою деятельность полностью неофициально.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что один из крупнейших российских агрегаторов такси «Ситимобил» прекращает свою деятельность с 15 апреля.

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