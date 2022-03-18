Велопрокат в Петербурге откроет сезон в апреле

В апреле в Петербурге можно будет взять на прокат велосипед с помощью сервиса «СмартБайк». Об этом сообщает издание Peterburg2.

Ранее сообщалось, что в Петербурге уже начали работу сервисы аренды самокатов Urent и Whoosh. На официальном сайте Городского центра управления парковками появилась карта, на которой петербуржцы могут увидеть маршруты для передвижения на велосипеде и доступные велопарковки. Там же должны появиться и стоянки электросамокатов, однако пока их на карте нет.

Стоянки для велосипедов на территории городских перехватывающих парковок устанавливают сотрудники Городского центра управления парковками. В остальных местах за их обустройство и содержание отвечают районные администрации и Комитет по благоустройству.