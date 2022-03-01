Автобус №279 будет ходить от «Старой деревни» до «Удельной»

Новый автобусный маршрут №279 начнет работать 1 апреля. Его трасса пройдет по Выборгскому и Приморскому районам.

Как уточнили в Комитете по транспорту, новый маршрут частично заменит закрывающуюся коммерческую маршрутку К-279. Автобусы будут проезжать возле четырех станций метро: «Старая Деревня», «Комендантский проспект», «Пионерская», «Удельная». И будет удобно пользоваться, чтобы добраться до районных учреждений торговли, здравоохранения, образования.

Маршрут будет работать ежедневно с 5:30 до 0:30. На него выйдут автобусы вместимостью 80 пассажиров. Время ожидания транспорта на остановке составит от 12 до 16 минут.