В ДТП на Софийской пострадали двое

Вечером в пятницу, 28 января, во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое ДТП. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в аварии на Софийской улице пострадали двое: 14-летний подросток и водитель автомобиля скорой помощи. Состояние первого оценивается как удовлетворительное, второго — средней тяжести.

Хронология событий выглядела следующим образом: на Софийской улице столкнулись две иномарки. В прибывший к месту ДТП автомобиль полиции въехал молоковоз. Полицейский автомобиль от столкновения пришел в движение и врезался в стоявший впереди автомобиль скорой помощи. Последний совершил наезд на водителя скорой помощи, который находился перед ним.

После этого машина скорой столкнулась с легковым автомобилем. Пострадавший подросток находился в одной из машин-участниц первого ДТП.