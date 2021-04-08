Двое мужчин пострадали в результате серьезного ДТП в Купчино

Серьезное ДТП произошло во Фрунзенском районе города в ночь на 8 апреля.

На пересечении улиц Купчинской и Ярослава Гашека произошло столкновение двух легковых автомобилей. Очевидцы сообщают, что один из водителей поворачивал, в то время как второй попытался проехать мимо. Сообщается, что один из автомобилистов осуществлял движение на красный сигнал светофора. В результате столкновения автомобили влетели в дорожные ограждения. Одна из машин повалила дорожный знак.

Согласно предварительной информацией, оба мужчины, управляющие автомобилями, в результате аварии пострадали: водителей госпитализировали с многочисленными травмами. Обстоятельства произошедшего выясняются.