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Из-за снегопадов в Петербурге пассажиры меняют маршрутки на метро, водители томятся в пробках

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© Фото: Baltphoto

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Дорожная ситуация в Петербурге заставляет горожан отказываться от привычных способов передвижения.

В понедельник, 27 декабря, снегопад снова осложнил дорожную ситуацию в Петербурге. Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает о максимальных заторах в 10 баллов. Впрочем, похожая ситуация наблюдается в Петербурге с начала снегопадов. Предыдущий максимум был достигнут всего несколько дней назад — 24 декабря.

Пешеходов дорожная обстановка принуждает отказаться от привычных способов передвижения. Например, отставить маршрутку и спуститься в метро. У водителей такого простого выхода нет — они вынуждены передвигаться почти со скоростью пешеходов, простаивая в многочасовых пробках.

Причину проблем петербуржцы давно определили в социальных сетях. Большинство пользователей единогласны: виноват снег, а точнее — особенности его уборки. Водители жалуются, что убирают последствия снегопадов максимум с центра дороги, оставляя заснеженной обочину.

Типичная ситуация этого месяца на Комендантском проспекте: автобус не может подъехать вплотную к остановке из-за сугроба. Пассажиры прыгают в снежные завалы, чтобы забраться в салон. Водители нетерпеливо ждут.

Губернатор Петербурга Александр Беглов успел найти виноватых в некачественной уборке снега в Северной столице. Ранее он называл таковыми автовладельцев, которые паркуют машины в крайней полосе, мешая уборочной технике. Губернатор отметил, что со стихией коммунальные службы справляются и похвалил их за работу.

Однако, не все горожане согласны с такой точкой зрения. Прошел уже почти месяц с начала снегопадов, а петербуржцы с прежней регулярностью жалуются на некачественную уборку города.

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