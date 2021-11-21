Зима придет в Петербург в понедельник

В понедельник, 22 ноября, в Петербург придет настоящая зима. В городском управлении МЧС предупредили, что температура воздуха с этого дня уйдет «в минус».

По прогнозу специалистов Северо-Западного УГМС, ночная температура воздуха в Петербурге составит около -5 градусов. Днем немного «потеплеет» — температура вырастет до -3. Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 метров в секунду ночью и от 5 до 10 метров в секунду днём.

В МЧС напомнили об осторожности автомобилистам. На дорогах города ожидается гололед. Причем, появится он на петербургских дорогах уже поздним вечером воскресенья, 21 ноября.