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Зима придет в Петербург в понедельник

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© Фото: Baltphoto

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22 ноября осеннее потепление в Петербурге сменится на зимнее похолодание.

В понедельник, 22 ноября, в Петербург придет настоящая зима. В городском управлении МЧС предупредили, что температура воздуха с этого дня уйдет «в минус».

По прогнозу специалистов Северо-Западного УГМС, ночная температура воздуха в Петербурге составит около -5 градусов. Днем немного «потеплеет» — температура вырастет до -3. Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 метров в секунду ночью и от 5 до 10 метров в секунду днём.

В МЧС напомнили об осторожности автомобилистам. На дорогах города ожидается гололед. Причем, появится он на петербургских дорогах уже поздним вечером воскресенья, 21 ноября.

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