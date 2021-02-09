Петербуржцев ожидает изморозь с утра и солнце днем

Жителей Санкт-Петербурга во вторник, 9 февраля, ждет утренняя изморозь и гололед на улицах, тротуарах и трассах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, днем ожидается около -11 градусов.

В основном будет облачно, но может выглянуть солнце.

Ночью температура может опуститься до -20, а по области местами до -30.

Ветер несильный, переменчивый. Атмосферное давление не изменится.

Специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что северная столица находится на гребне антициклона. Из-за этого температуры сейчас на 7-8 градусов ниже нормы для этого календарного периода.

Спасатели призывают пешеходов и автолюбителей проявить бдительность на скользких дорогах.

В среду, 10 февраля, синоптики ожидают солнечную погоду, температура еще немного опустится. Холода задержатся в нашем регионе минимум на несколько дней.