В Петербурге поставили рекорд по количеству пересадок за час

Комитет по транспорту Петербурга рассказал о максимальном количестве пересадок, которое сделали в городе с начала работы новой транспортной модели. Пересадочный тариф дает возможность целый час пользоваться разными видами транспорта.

В интервью "Петербургскому дневнику" врио главы Комтранса Валентин Енокаев заявил, что максимально зафиксированное число пересадок - семь в течение часа. По его словам, пересадочный тариф востребован и ведомство получает по нему позитивные отклики.

Напомним, что первая поездка по тарифу "60 минут" стоит 40 рублей, вторая - 10 рублей, а остальные поездки в течение часа будут бесплатными.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что по маршрутам №№ 260 и 269 в Петербурге впервые вышли лазурные автобусы. На этих маршрутах полностью поменяют подвижной состав. С пятницы, 5 августа, на этих трассах появятся новые автобусы модели Volgabus.