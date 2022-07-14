В Петербурге начнут ходить умные трамваи и троллейбусы

В рамках программы развития "Сохраняя историю, движемся в будущее" в Петербурге обновили подвижной состав. С начала этого года 286 троллейбусов и 192 трамвая внесли в контракты. Их поставят в город партиями в рамках шести государственных контрактов.

В этих троллейбусах и трамваях будет система активной безопасности и помощи водителю «Cognitive Tram Pilot», которая обеспечит обнаружение препятствий на дороге и подаст сигналы об этом водителю. Также транспортные средства оснастят передовым искусственным интеллектом и системой климат-контроля.

Водители трамвая уже протестировали систему экстренного торможения. В качестве препятствующего движени объект выбрали самый опасный вариант - живого человека. При такой проверке система сработала без нареканий.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что новую трамвайную линию от Купчино до Славянки планируют открыть к 2024 году.