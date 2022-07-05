Новую трамвайную линию от Купчино до Славянки планируют открыть к 2024 году

В Петербурге собираются реализовать проект новой трамвайной сети в Пушкинском районе. Маршрут свяжет станцию метро «Купчино» и Славянку в Шушарах».

Строительство новой трамвайной линии по схеме государственно-частного партнерства планируют завершить к 2024 году, сообщает вице-губернатор города Николай Линченко.

О том, что проект будет реализован, известно еще с 2019 года. Тогда же было подписано соответствующее соглашение. Трамвайную линию планируют строить в два этапа. Помимо 21 километра трамвайных путей, петербургские специалисты построят четыре путепровода и три моста. Над реками Кузьминка, Славянка и Волковка будут возведены магистрали, по которым будет двигаться трамвай.

Появление новой трамвайной линии особенно важно для города, поскольку в той части района как раз продолжается активное строительство жилых домов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на время ремонта станции метро "Ладожская" в Петербурге запустят трамвайный шаттл.