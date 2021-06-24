Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал про интеграцию Пулково в транспортную систему города

Во время дискуссии, Поляков и Сергеев обсудили множество вопросов, которые касались будущего и настоящего петербургского аэропорта.



Так, в прошлом году ОАО РЖД за счёт средств из собственного бюджета совместно с исполнительными органами власти города и Ленобласти разработало концепцию развития ж/д инфраструктуры для того, чтобы организовать пригородные и пассажирские перевозки в ж/д узле города. В проект входит строительство новой линии железных дорог Шоссейная-Пулково-Лигово, которое поможет организовать пассажирское движение электропоездов внутри города по маршруту Ораниенбаум-Лигово-Пулково и далее до Белоострова. Первоначальный этап подразумевает запуск электричек по маршруту Пулково-Балтийский вокзал. В дальнейшем планируется организовать транспортирую связь Пулково с «Купчино» скоростным трамваем. Так же, на месте может появиться станция метро.



Сейчас по маршрутам от станции «Московская» до Пулково ходят автобусы 39 и 39Э.