За месяц в Петербурге засекли более 1 млн нарушений ПДД

Несмотря на более свободные дороги летом, количество нарушений ПДД за месяц выросло более чем на 100 тысяч. Их зафиксировали дорожные камеры. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

За июнь комплексы фотовидеофиксации на дорогах Петербурга зафиксировали более одного миллиона нарушений ПДД. В мае эта цифра достигла 886 тысяч, а в прошлые месяцы меньше. Бльше всего нарушений было в части скоростного режима, движение или остановка на полосе для общественного транспорта и проезд на красный свет.

Около 600 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД работают на петербургских дорогах. Среди них 120 мобильных и 44 передвижных комплекса. Еще 300 комплексов собираются монтировать и ввести в эксплуатацию до конца года. Судя по статистике ГИБДД, количество дорожно-транспортных нарушений в городе уменьшилось на 25,5%, а смертность в них составляет 34%.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в мае камеры Петербурга поймали автомобилистов на нарушениях 887 тысяч раз.