С 18 июня в четырех районах Петербурга введут ограничения движения

Перекрывать и ограничивать проезд начнут в четырех районах Петербурга с 18, 19 и 20 июня. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

В Василеостровском районе до 14 октября 2023 года из-за размещения временного ограждения ограничивается движения транспорта по Большому проспекту от Опочининой до Наличной улицы. По 31 июля в Калининском районе будет ограничено движение транспорта на перекрестке проспекта Металлистов и Кондратьевского пр.

По 19 июня в Московском районе в связи с прокладкой инженерных коммуникаций будет заблокировано движение транспорта по Бассейной улице от Варшавской улицы до Новоизмайловского проспекта, а с 20 июня по 29 августа также ограничат проезд по Лиговскому проспекту от Московского пр. до линии Витебской железной дороги.

В Центральном районе по 19 июня из-за работ по прокладке инженерных сетей закроют движение транспорта по Мариинскому проезду от Кирочной ул. до Калужского переулка.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в центре Петербурга движение ограничат из-за забега в рамках ПМЭФ.