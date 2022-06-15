В центре Петербурга движение ограничат из-за забега в рамках ПМЭФ

Традиционный забег #МыВместе (SPIEF Run) состоится в четверг, 16 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума. В связи с этим в центре города ограничат движение.

С 05:00 до 07:00 будет заркыто движение транспорта по Дворцовому проезду, Исаакиевской площади, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда и по Гороховой улице. Также временно поменяют маршруты троллейбусов №1, 5, 7, 10, 17, 22 и автобусов №3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191.

Кроме того, с 00:00 до 23:59 будет введено одностороннее движение по набережной Зимней канавки в направлении от Дворцовой набережной к Миллионной улице, а на нескольких центральных улицах запретят останавливаться.

Уже сегодня, 15 июня, до 07:00 17 июня нельзя проехать по Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади к Вознесенскому проспекта и Исаакиевской площади у дома №1 по Вознесенскому проспекту.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что съезд на развязке КАД Петербурга с Пулковским шоссе полностью перекроют.