Из-за ливня вечером в среду, 15 июня, Петербург встал в пробках

В Петербурге снова идет дождь, что традиционно привело к дорожным заторам. В среду, 15 июня, после 18:00 на городских улицах собрались восьмибалльные пробки.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", самая сложная обстановка наблюдается на Невском проспекте - красным окрасились участки магистрали от Литейного проспекта до Дворцового моста и от Садовой улицы д площади Восстания. Также заторы наблюдаются по Садовой улице. Кроме того, серьезная пробка на Большой Пушкарской улице - от Введенской улицы до Каменноостровского проспекта.

В пробках стоит транспорт по Пироговской набережной от Самсониевского моста в сторону Выборгской набережной, а также затруднено движение по Лиговскому проспекту в южном направлении возле набережной Обводного канала.

Заторы есть на внутреннем и внешнем кольцах КАД на участках между съездом на Новосаратовку и развязкой с Витебским проспектом.

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