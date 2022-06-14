Вечером 13 июня на 31-м километре Магистральной автодороги в Ленинградской области произошло серьезное ДТП в участием автомобиля каршеринга. В арендованный автомобиль Kia Rio врезался Nissan Juke.

Это далеко не первое ДТП с участием автомобилей каршеринга. «МК в Питере» опубликовал мнение председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, который уверен, что в случае с каршерингом на первое место необходимо ставить безопасность россиян, а не интересы бизнеса.

Как сообщает телеканал «78», в ДТП с каршерингом в Ленобласти пострадали двое детей: трех и четырех лет. Они находились в салоне арендованного автомобиля. У обоих несовершеннолетних диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.