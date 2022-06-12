В День России в Петербурге не станут разводить большинство мостов

Из-за празднования Дня России в Петербурге не будут разводить большинство мостов. Об этом сообщает администрация города.

Исключение сделают только для Дворцового и Благовещенского моста. В связи с репетицией праздника "Алые паруса" их разведут по особому графику.

С 00:30 до 02:45 будет разведен Дворцовый мост, а Благовещенский с 22:50 до 23:25 и с 02:20 до 02:55. Все остальные мосты не будут разводить.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что по особому графику в ночь на 12 июня развели три петербургских моста. В «Мостотресте» напомнили, что движение транспорта по мостам прекращается за десять минут до их разведения. Открываются для движения переправы также спустя 10 минут после наведения.