Из-за марафона "Белые ночи" в центре Петербурга ограничат движение

ХХХI международный марафон "Белые ночи" стартует в субботу, 11 июня. Уже с восьми утра из-за него начинают перекрывать улицы в центре Петербурга.

Ограничения коснутся Петроградского, Центрального и Василеостровского района. Автомобилисты не смогут проехать по улицам, которые затронут марафон, до шести утра воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Узнать обо всех ограничениях можно на сайте.

Также ограничения затронут движение и общественного транспорта - с девяти часов вечера 11 июня до шести утра 12 июня. Информацию об изменении маршрутов можно узнать здесь.

В пресс-службе марафона отметили, что в этом году мероприятие возвращается к ночному формату. В центральной части города соберутся тысячи участников и пробегут 42,2 км или 10 км по ночному Петербургу.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о работе общественного транспорта из-за марафона 11и 12 июня.